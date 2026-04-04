Polizei befreit Rehbock aus Netz von Fußballtor

Reinsdorf - Sportskanone aus dem Netz befreit.

Der Rehbock musste aus einem Fußballtor befreit werden. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/svenner69, 123rf/madeleinesteinbach

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag gegen 14.50 Uhr ins Waldstadion im Reinsdorfer Ortsteil Vielau (Landkreis Zwickau) gerufen. Grund dafür waren jedoch keine Randalierer oder ein hitziges Spiel.

Ein junger Rehbock hatte sich dort im Netz eines Fußballtores verfangen.

Eine Streifenbesatzung vom Polizeirevier Werdau und ein verantwortlicher Platzwart konnten das Tier nach Zerschneiden des Netzes aus seiner misslichen Lage befreien.