Polizei bittet um Hinweise: Turmfalke erschossen

Bad Köstritz (Greiz) - Bereits im September wurde in Bad Köstritz ein verletzter Turmfalke gefunden. Auf das Tier wurde geschossen. Die Verletzungen haben nun den Tod des Vogels herbeigeführt.

Etwa einen Monat nach der Tat verstarb der Turmfalke an seinen Verletzungen. © Bildmontage: Landespolizeiinspektion Gera

Am 24. September wurde das verletzte Tier zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in der Bahnhofsstraße 89, nahe dem Fluss Weiße Elster, entdeckt.

Bei der anschließenden tierärztlichen Untersuchung stellte sich heraus, dass ein kugelförmiges Bleiprojektil im Oberkörper des Falken steckte.

Nun starb das Tier an seinen Verletzungen.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und das Bundesnaturschutzgesetz ein.