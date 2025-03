07.03.2025 06:51 5.419 Polizei-Einsatz eskaliert: Beamte schießen Mann nieder

In Leun-Stockhausen bei Gießen in Mittelhessen fielen am Donnerstag Schüsse: Ein 45 Jahre alter Mann wurde von Polizisten niedergeschossen und schwer verletzt!

Von Florian Gürtler

Gießen/Leun - Ein Routine-Einsatz der Polizei wurde zu einer Schießerei: Ein 45-jähriger Mann wurde schwer verletzt! Die Polizei rückte zu einem Routine-Einsatz wegen eines Beziehungsstreits aus, doch dann eskalierte die Situation. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz Der Schusswechsel ereignete sich am gestrigen Donnerstagnachmittag in der Kleinstadt Leun westlich von Gießen, wie die Polizei in Mittelhessen mitteilte. Demnach alarmierte zunächst gegen 16.20 Uhr eine Frau telefonisch die Beamten wegen eines Beziehungsstreits. "Ihren Schilderungen zufolge hatte ihr Lebensgefährte zuvor sie und sich selbst auf bislang nicht näher bekannte Weise verletzt", erklärte ein Sprecher. Umgehend rückte ein Streifenwagen zu dem Wohnhaus im Stadtteil Stockhausen aus. Dort überschlugen sich dann die Ereignisse. Offenbar trat kurz nach dem Eintreffen der Polizisten ein 45-jähriger Mann aus dem Haus und näherte sich den Einsatzkräften. "Sodann zog er eine Schusswaffe und schoss auf die Beamten", hieß es weiter. Ein Schwerverletzter in Leun-Stockhausen: Der Tatort wurde abgesperrt. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz Schüsse in Leun-Stockhausen: 45-Jähriger schwer verletzt Umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung wurden eingeleitet. © KEUTZTV-NEWS/Alexander Keutz Die Polizisten reagierten sofort, zogen ihre Pistolen und schossen. Der 45-Jährige wurde getroffen und schwer verletzt. Die Beamten blieben unverletzt, ebenso die Frau, welche den Alarm ausgelöst hatte. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes waren rasch vor Ort, versorgten den 45-Jährigen und brachten ihn in ein nahe liegendes Krankenhaus. In Leun-Stockhausen rückten im Anschluss zahlreiche Polizisten an. Fotos zeigen, dass der Tatort abgesperrt wurde. Umfangreiche Maßnahmen zur Spurensicherung wurden eingeleitet. Die Ermittlungen zu dem Schusswechsel dauern an. Hierzu sucht das Polizeipräsidium Mittelhessen Zeugen, die sich bitte unter der Telefonnummer 064419180 melden sollen.

