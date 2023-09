Polizei entdeckt Leiche junger Frau: Ermittler haben schrecklichen Verdacht

Bad Emstal - Ist es das tragische Ende einer Vermisstensuche? Infolge der Fahndung nach einem vermissten Mädchen in Nordhessen, hat die Polizei am heutigen Donnerstagabend die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Ob beide Fälle in Verbindung miteinander stehen, ist jedoch noch ungewiss.