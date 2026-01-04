Polizei erwischt Fahranfänger beim Driften

Meerane - Teure Driftübungen für einen jungen Mann (19) in Meerane (Landkreis Zwickau )!

In Meerane wurde ein junger VW-Fahrer beim Driften erwischt. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa

In der Nacht zu Sonntag beobachteten Polizisten, wie ein VW-Fahrer auf dem Parkplatz eines Discounters an der Glauchauer Straße Driftübungen machte.

Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Mann, als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Nach einer kurzen Fahrt hielt er dann an.

"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 19-jährigen Fahrer einen Wert von 0,88 Promille", hieß es weiter.