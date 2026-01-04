1.497
Polizei erwischt Fahranfänger beim Driften
Meerane - Teure Driftübungen für einen jungen Mann (19) in Meerane (Landkreis Zwickau)!
In der Nacht zu Sonntag beobachteten Polizisten, wie ein VW-Fahrer auf dem Parkplatz eines Discounters an der Glauchauer Straße Driftübungen machte.
Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Mann, als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Nach einer kurzen Fahrt hielt er dann an.
"Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 19-jährigen Fahrer einen Wert von 0,88 Promille", hieß es weiter.
Außerdem reagierte bei dem jungen Mann, der sich noch in der Probezeit befindet, ein Drogentest positiv auf Cannabis.
Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.
Titelfoto: Daniel Karmann/dpa