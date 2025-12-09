 7.153

Polizei fasst Mann nach Schüssen, dann knallt Streifenwagen mit Auto zusammen

Im Landkreis Unna ist ein Mann auf der Straße angeschossen und schwer verletzt worden.

Von David Hammersen

Lünen - Ein Mann ist im Landkreis Unna auf der Straße angeschossen und dabei schwer verletzt worden.

Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei in Lünen (NRW) an und fasste nach Schüssen einen Täter.
Mit einem Großaufgebot rückte die Polizei in Lünen (NRW) an und fasste nach Schüssen einen Täter.  © Justin Brosch/dpa

Die Polizei rückte in Lünen mit einem Großaufgebot an und fasste den Täter kurze Zeit später, wie ein Sprecher mitteilte.

Keine weiteren Angaben machte die Polizei zum Täter oder zu den Hintergründen des Vorfalls vom späten Montagabend. Es ermittelt nun die Mordkommission.

Rund um den Einsatz sei es außerdem zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, hieß es weiter.

Falscher 50er: Fahnder stoppen Falschgeldbande und heben komplette Werkstatt aus
Polizeimeldungen Falscher 50er: Fahnder stoppen Falschgeldbande und heben komplette Werkstatt aus

Ein Streifenwagen und ein Auto seien auf einer Straße zusammengestoßen.


Bei dem Unfall seien ein Polizist und der Fahrer des Autos schwer verletzt worden. Der Mann mit den Schussverletzungen, der Polizist und der Autofahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Titelfoto: Justin Brosch/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: