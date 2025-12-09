Polizei fasst Mann nach Schüssen, dann knallt Streifenwagen mit Auto zusammen
Von David Hammersen
Lünen - Ein Mann ist im Landkreis Unna auf der Straße angeschossen und dabei schwer verletzt worden.
Die Polizei rückte in Lünen mit einem Großaufgebot an und fasste den Täter kurze Zeit später, wie ein Sprecher mitteilte.
Keine weiteren Angaben machte die Polizei zum Täter oder zu den Hintergründen des Vorfalls vom späten Montagabend. Es ermittelt nun die Mordkommission.
Rund um den Einsatz sei es außerdem zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, hieß es weiter.
Ein Streifenwagen und ein Auto seien auf einer Straße zusammengestoßen.
Bei dem Unfall seien ein Polizist und der Fahrer des Autos schwer verletzt worden. Der Mann mit den Schussverletzungen, der Polizist und der Autofahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.
