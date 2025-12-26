Polizei fasst Weihnachts-Graffiti-Sprüher auf Autobahn: Rest der Bande entkommt

Bannewitz - In der Nacht zu Mittwoch haben Autobahnpolizisten auf der A17 bei Bannewitz (Richtung Prag) einen mutmaßlichen Graffiti-Sprüher gestellt. Der 18-Jährige soll gemeinsam mit mindestens vier weiteren Personen eine großflächige Weihnachtschmiererei an einer Lärmschutzwand angebracht haben.

Passend zu den festlichen Feiertagen sprühten mehrere Männer ein riesiges Weihnachtsmotiv an eine Lärmschutzwand. Die Polizei unterbrach sie dabei. (Symbolfoto) © Fotomontage/123RF/vitalii2021/Boris Roessler/dpa

Gegen 23.40 Uhr gingen bei der Polizei Hinweise von Autofahrern ein, die mehrere Personen auf dem Seitenstreifen der Autobahn bemerkt hatten.

Als die Beamten den Bereich überprüften, entdeckten sie eine Gruppe deutscher Männer, die sich hinter der Schutzplanke versteckt hielt. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die Verdächtigen die Flucht.

Über eine Durchgangstür in der Lärmschutzwand versuchten die Sprayer zu entkommen. Dabei ließen sie umfangreiches Graffitizubehör am Tatort zurück. Ein 18-jähriger Deutscher verletzte sich während der Flucht und konnte wenig später in unmittelbarer Nähe von den Polizisten gestellt werden.

Nach ersten Erkenntnissen hatten die Täter ein Graffiti von beeindruckenden Ausmaßen hinterlassen. Die bemalte Fläche soll sich über rund 48 Meter Länge und etwa drei Meter Höhe erstrecken. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, steht derzeit noch nicht fest.