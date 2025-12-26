Unter Alkohol und Drogen: Audi-Fahrer kracht gegen Bahnschranke

Zwickau - In Zwickau krachte am Donnerstag ein Audi-Fahrer (24) gegen eine Bahnschranke.

Der Audi krachte seitlich gegen die Schranke. © Ralph Köhler

Der 24-Jährige war am Morgen mit seinem Audi auf der Planitzer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs.

Dann geriet das Auto an der Ampelkreuzung Bahnstraße auf die Gegenfahrbahn, kam ins Schleudern und krachte dann seitlich gegen eine Schrankenanlage.

Der 17-jährige Beifahrer wurde leicht verletzt, ein Alkoholtest bei dem ukrainischen Fahrer ergab laut Polizei 0,78 Promille. Auch ein Drogentest schlug an. Der Mann musste zur Blutentnahme.

"Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Pkw nicht versichert und mit falschen Kennzeichen bestückt war. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen, die im Rahmen dieses Unfalls bekannt wurden, unter anderem hinsichtlich der Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und des Kennzeichenmissbrauchs", so die Polizei weiter.