Polizei löscht Balkonfeuer: 47-Jähriger leistet Widerstand und verletzt Beamte

Nürnberg - Im Westen der Stadt hat am Mittwoch gegen 17.45 Uhr ein 47-Jähriger auf seinem Balkon in der Austraße ein Feuer mit mehreren Holzscheiten geschürt – und daraufhin die Wohnung verlassen.

Der 47-Jährige musste den Weihnachtsabend in einer Zelle verbringen. Gegen ihn laufen nun mehrere Ermittlungen. (Symbolfoto) © 123rf/rattanakun

Wie die Polizei am Freitag bekannt gab, "teilte ein Zeuge Brandgeruch und Flammen auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Austraße mit".

Eine Streife betrat die geöffnete Wohnung, erstickte die Flammen mit einem Feuerlöscher und stellte um die Brandstelle diverse entflammbare Gegenstände fest. Anschließend schlossen die Beamten die Tür und rückten ab.

Gegen 19.20 Uhr traf die Polizei – nach einem entsprechenden Hinweis – den 47-Jährigen zu Hause an. Als die Beamten ihn auf den Vorfall ansprachen und die Ingewahrsamnahme eröffneten, reagierte er sofort aggressiv.

Die Kräfte mussten ihn schließlich zu Boden bringen. Dabei verletzte sich der Mann an der Stirn. "Hier legten ihm die Beamten Handfesseln an und brachten ihn zur Dienststelle."

Während der Maßnahmen trat er mehrfach in Richtung eines 27-jährigen Beamten und traf ihn zweimal am Kopf, beim Bringen in die Zelle traf er ihn zusätzlich im Unterleib.