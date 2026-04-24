Vierjährige irrt allein durch Hellersdorf: Polizei staunt, als sie das Mädchen anspricht

Berlin - Am Montag machten Polizisten in Berlin-Hellersdorf eine beunruhigende Entdeckung: Ein vierjähriges Mädchen war dort völlig allein unterwegs.

Das kleine Mädchen (4) führte die Polizei zurück zu ihren Eltern. © Facebook/Polizei Berlin

Die Kleine spazierte ohne ihre Eltern durch die Riesaer Straße, wie die Beamten auf Facebook erklärten. Sie konnte sich zwar noch nicht richtig verständigen, zeigte sich jedoch sichtlich beeindruckt von ihren neuen Begleitern.

Das Mädchen gab dem Beamten sofort die Hand und zeigte ihm den Weg nach Hause.

Rund 800 Meter lotste die kleine Ortskundige den Polizisten durch die Straßen von Hellersdorf, bis sie schließlich vor einem Supermarkt in der Louis-Lewin-Straße wieder mit ihren Eltern zusammengeführt wurde.

Der aufregende Ausflug fand also ein glückliches Ende, als sie wohlbehalten in den Armen ihrer Eltern lag.