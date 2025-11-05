Polizei gelingt wichtiger Schlag: Garagen mit mehr als 100 geklauten Werkzeugen entdeckt

Halle (Saale)/Schönebeck - Der Polizei in Sachsen-Anhalt ist ein wichtiger S chlag gelungen. Sie fanden einen Garagenkomplex voll mit Werkzeug, das aus Kleintransportern gestohlen wurde.

Die Polizei veröffentlichte Bilder aus den Garagen. © Polizei Sachsen-Anhalt

Zwischen dem 2. und 3. November brachen unbekannte Diebe einen abgestellten Kleintransporter in der Grenzstraße in Halle auf. Sie klauten Werkzeuge und Elektrogeräte im Wert von 5000 Euro.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen wurden die Polizeibeamten zu einem Garagenkomplex in Schönebeck geführt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft untersuchten sie die Räume.

Dort konnte eine große Menge gestohlener Werkzeuge, sowie Maschinen und Elektrogeräte sichergestellt werden. Laut einem Polizeisprecher wurden unter anderem ein Traktor, ein Anhänger, Rüttelplatten und mehr als 100 verschiedene Elektrowerkzeuge sowie Transportkoffer und Zubehör gesichert.

Nach aktuellem Ermittlungsstand stammen die Gegenstände aus ähnlichen Diebstählen.

Die Garagen gehören einem Täter, der bereits im Gefängnis sitzt.