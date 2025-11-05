Schwerter, Säbel, Gewehre und Munition: Senior hortet ganzes Waffenarsenal

Solingen - Krasser Fund in Solingen ( NRW ) : Nach einem Bürgerhinweis am Dienstagabend (4. November) rückte die Polizei an und entdeckte bei einem 77-Jährigen ein ganzes Waffenarsenal.

Der Mann hortete Schwerter, Dolche und andere Handwaffen. © Polizei Wuppertal

Am Mittwochmorgen durchsuchten Einsatzkräfte auf richterlichen Beschluss eine Halle an der Worringer Straße sowie die Wohnung des Mannes.

Dabei stießen sie auf scharfe Lang- und Kurzwaffen, dazu zahlreiche Stich- und Hiebwaffen wie Schwerter, Säbel und Dolche.

Besonders brisant: Auf einer der Waffen war ein verfassungsfeindliches Symbol zu sehen.

Der Staatsschutz wurde sofort eingeschaltet.