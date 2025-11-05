Schwerter, Säbel, Gewehre und Munition: Senior hortet ganzes Waffenarsenal
Solingen - Krasser Fund in Solingen (NRW): Nach einem Bürgerhinweis am Dienstagabend (4. November) rückte die Polizei an und entdeckte bei einem 77-Jährigen ein ganzes Waffenarsenal.
Am Mittwochmorgen durchsuchten Einsatzkräfte auf richterlichen Beschluss eine Halle an der Worringer Straße sowie die Wohnung des Mannes.
Dabei stießen sie auf scharfe Lang- und Kurzwaffen, dazu zahlreiche Stich- und Hiebwaffen wie Schwerter, Säbel und Dolche.
Besonders brisant: Auf einer der Waffen war ein verfassungsfeindliches Symbol zu sehen.
Der Staatsschutz wurde sofort eingeschaltet.
Die Durchsuchung läuft laut Polizei noch, die Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz dauern an.
Außerdem prüfen die Beamten, ob der Senior eine extremistische Gesinnung hat.
Titelfoto: Polizei Wuppertal