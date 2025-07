Nackter Mann masturbiert im Leipziger Hauptbahnhof: Polizei muss ihn gehen lassen

Leipzig - Ein 44-jähriger Slowake machte es sich am Wochenende im Leipziger Hauptbahnhof etwas zu gemütlich, irrte unter anderem nackt herum und befriedigte sich in der Öffentlichkeit selbst.

Alles in Kürze

Da der zuständige Bereitschaftsrichter den Polizisten nicht gestattete, den Mann in Gewahrsam zu nehmen, ließen sie ihn erneut ziehen.

Nachdem sich ein Arzt ein Bild von ihm gemacht hatte, wurde ein Platzverbot erteilt. "Gegen 6.30 Uhr ging jedoch bereits die nächste Meldung zu dem 44-Jährigen ein: Diesmal onanierte der Slowake am Seitenausgang des Hauptbahnhofs", so Manger weiter.

Schon am nächsten Morgen, gegen 5.15 Uhr, sahen die Beamten den Mann wieder am Hauptbahnhof. Diesmal irrte er nackt und orientierungslos herum.

Bereits am Freitagmittag rief der Wachschutz zum ersten Mal die Polizei, weil sich der Mann weigerte, den Bahnhof zu verlassen.

Am Hauptbahnhof schien er so viel Gefallen gefunden zu haben, dass der Mann noch immer nicht ging. Stattdessen beschädigte er etwa zwei Stunden später einen Automaten in einer Bankfiliale.

Doch dieses Mal war endgültig Schluss und die Polizei nahm ihn in Gewahrsam.