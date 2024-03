Polizei in Aufruhr: Osterhase sorgt für Verkehrschaos

Andernach - Da hat sich der Osterhase scheinbar ganz schön vertan. Denn anstatt für Groß und Klein an - vor allen Dingen sicheren - Orten Geschenke und bunt bemalte Eier zu verstecken, suchte sich dieses Langohr im nördlichen Rheinland-Pfalz einen äußerst fragwürdigen Tummelplatz aus.

Der mit zwei rosafarbenen Ballons ausgestattete Plüsch-Osterhase sorgte kurzzeitig für Aufsehen auf der B9 bei Andernach. © Montage: Polizeidirektion Koblenz

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion aus Koblenz am Ostersonntag berichtete, ereignete sich das kuriose und keineswegs ungefährliche Schauspiel bereits am gestrigen Samstagvormittag.

Die zuständige Leitstelle in Andernach (Landkreis Mayen-Koblenz) wurde gegen 11.30 Uhr zunächst über einen Gegenstand auf der B9 informiert.

Umgehend machte sich eine Streife an die gemeldete Gefahrenstelle in Fahrtrichtung Koblenz, dachte dabei zunächst an ein Brett oder einen Spanngurt, die sich aus nicht genauer bekannten Gründen auf die Fahrbahn "verirrt" hatten.

Bei ihrem Eintreffen staunten die Beamten jedoch nicht schlecht. Denn ihnen offenbarte sich schließlich ein zu den Ostertagen vortrefflich passender Zeitgenosse. Niemand geringeres als ein weißer Plüsch-Hase, der zudem mit zwei rosafarbenen Luftballons ausgestattet war, hatte es sich mitten auf der B9 gemütlich gemacht.

Um das orientierungslos wirkende Häschen sowie die auf der Straße befindlichen Verkehrsteilnehmer nicht weiter zu gefährden, wurde das Kuscheltier schnellstmöglich geborgen und in Polizeiobhut genommen.

Auf der Dienststelle wurde ihm schließlich noch eindringlich klar gemacht, dass er seine Ostereier besser auf Wiesen und in Gärten, anstatt auf viel befahrenen Straßen zu verteilen. Dem Vernehmen nach gelobte der Hase Besserung.