Polizei warnt vor Falschgeld: Um diese Scheine handelt es sich!

Die Polizei Eisenach hat in den vergangenen Wochen mehrere Scheine Falschgeld sichergestellt.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, handle es sich bei den Fälschungen zumeist um 50- und 100-Euro-Scheine.

Es sei nicht auszuschließen, dass sich weitere falsche Geldscheine im Umlauf befinden, hieß es. Die Polizei warnt und rät zu Aufmerksamkeit!

Bei Falschgeldverdacht soll umgehend die Polizei informiert werden.

"Geben sie das Falschgeld nicht an den Herausgeber zurück und auf keinen Fall an andere Personen weiter", so die Uniformierten.