Polizei jagt E-Trike-Fahrer nach Unfallflucht: Was dann ans Licht kommt, sorgt für Verwunderung

Kronberg im Taunus - Wie das Leben manchmal so spielt: Am Mittwochnachmittag kommt es in Westhessen zu einem vermeintlich harmlosen Auffahrunfall zwischen Auto und Elektro-Dreirad. Erst als sich der Verursacher unerlaubt vom Schauplatz entfernt, wird hieraus eine - sogar für die Beamten - verwundernde Angelegenheit.

Aus einer vermeintlich "harmlosen" Unfallflucht wurde schnell eine ziemlich kuriose Angelegenheit. (Symbolfoto) © 123rf/lensw0rld

Aber von vorn: Ein Sprecher der Polizeidirektion Hochtaunus schilderte das Geschehen am heutigen Donnerstag im Detail. Demnach hatte ein Autofahrer aus dem nahe gelegenen Schwalbach gegen 13.50 Uhr die Frankfurter Straße in Richtung Hainstraße in Kronberg im Taunus befahren.

Als er auf seinem Weg in Richtung Sodener Stock an einer Einmündung der Jacques-Reiss-Straße an einer roten Ampel ordnungsgemäß stoppte, nahm das Unheil seinen Lauf. Ein hinter ihm fahrendes, sogenanntes E-Trike mit einem 43 Jahre alten Mann am Lenker prallte nämlich an der Ampelanlage gegen das Heck des Wagens.

In der Folge unterhielten sich die beiden Unfallbeteiligten zunächst noch normal über den Vorgang und waren im Begriff, relevante Informationen auszutauschen. Doch scheinbar hatte der Dreiradler plötzlich anderes im Sinn. Er entfernte sich kurzerhand unerlaubt vom Unfallort, was den Autofahrer dazu bewog, die Polizei einzuschalten.

Den Ordnungshüter gab er dabei noch einen entscheidenden Tipp.