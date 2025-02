05.02.2025 17:02 Polizei knöpft sich reihenweise Laster vor: Ein Fahrer sorgt für Kopfschütteln

Im Rahmen einer groß angelegten Kontrollaktion in Hessen hat die Polizei einen Lkw-Fahrer erwischt, der rund 20 Stunden am Stück am Steuer saß.

Von Angelo Cali

Haiger/Dillenburg - Teils erschreckende Entdeckungen mussten die Beamten der Polizei im hessischen Lahn-Dill-Kreis am vergangenen Donnerstag machen, als sie eine Reihe von Lastwagen unter die Lupe nahmen. Insbesondere die Verfehlung eines Fahrers sorgte für Kopfschütteln. Neben dem nimmermüden Brummi-Fahrer (65) deckten die Ermittler auch einige eklatante Beladungssünden auf. © Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch bekannt gab, fand die Kontrollaktion in einem Gewerbegebiet in Haiger statt. Dort überprüften die Beamten von morgens bis mittags 14 Fahrzeuge, wobei zwölf von ihnen Laster waren. Ein 65 Jahre alter Mann am Steuer eines Brummis schoss dabei den sprichwörtlichen Vogel ab. Nachdem die Ermittler das digitale Kontrollgerät an Bord seines Fahrzeuges ausgelesen hatten, trauten sie ihren eigenen Augen kaum. Denn laut Anzeige war der Mann zuvor ganze 19 Stunden und 47 Minuten am Stück gefahren. Dass hierbei weder er noch andere Verkehrsteilnehmer ernsthaft zu Schaden gekommen waren, grenzte auch für die Kontrolleure fast an ein Wunder. Polizeimeldungen Geisterfahrer auf A72 unterwegs Für den Brummi-Fahrer war die Reise danach zu Ende, weitere Ermittlungen wurden eingeleitet. Sein Laster wies obendrein noch weitere kleinere Mängel auf. Das verhangene Bußgeld dürfte der 65-Jährige ebenfalls nicht so schnell vergessen. Am Ende standen exakt 11.880 Euro Strafe zu Buche. Er war an diesem Tag aber keinesfalls der Einzige, der unangenehm auffiel. Polizei ertappte noch viele weitere Verkehrssünder Neben mehreren Wagen, die ihre Ladung nur teilweise korrekt, äußerst bedenklich oder gar überhaupt nicht gesichert hatten, gab es vier, denen die Weiterfahrt aufgrund ihres Fehlverhaltens umgehend untersagt wurde. Letztlich musste ein Autofahrer seinen Platz am Steuer sofort räumen, weil er keinen gültigen Führerschein besaß. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Titelfoto: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill