Polizei kontrolliert mehr als 8000 Menschen: Auch Durchsuchungszelte aufgebaut

Düsseldorf - Bis in die späte Nacht hinein hat die Polizei in Düsseldorf am Freitagabend umfangreiche Kontrollen bei mehr als 8000 Menschen zur Einhaltung der Waffenverbotszone in der Altstadt und im Süden der Stadt durchgeführt. Die Kräfte stießen dabei auf mehrere Messer und Drogen.

Bis in die Nacht hinein hat die Polizei in Düsseldorf am Freitag Kontrollen bei mehr als 8000 Menschen in der Altstadt durchgeführt. © Jan Ohmen

Der Schwerpunkt der Kontrollen lag darin, der Begehung von Straftaten insbesondere mit Messern im Vorfeld entschieden entgegenzuwirken, wie ein Polizeisprecher am Samstag berichtete.

So sprachen die Beamten, die mit zahlreichen Kräften im Einsatz waren, ab 20 Uhr nahezu alle Personen an, die über die U-Bahn-Aufgänge am Bolker Stern in die Altstadt strömten, tasteten die Menschen ab und nahmen deren mitgeführte Taschen und Rucksäcke in Augenschein.

"Allein in der Altstadt wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag 8275 Personen kontrolliert", schilderte der Sprecher. Bei konkreten Verdachtsfällen seien genauere Durchsuchungen in extra aufgebauten Durchsuchungszelten vorgenommen worden. Die meisten Altstadt-Besucher, die in die Kontrolle gerieten, hätten sich ruhig und kooperativ verhalten, hieß es.

Insgesamt stießen die Kräfte bei den Maßnahmen auf fünf Messer, die trotz Waffenverbotszone mitgeführt wurden. Es seien entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt worden.