Polizei kontrolliert Transporter: Fahrer hat einige Geheimnisse

Calbe - Bei einer Kontrolle auf der A14 bei Calbe ( Sachsen-Anhalt ) trafen Polizisten auf einen nicht sehr verkehrssicheren Fahrer.

Die Polizei zog den Transporter auf der A14 heraus. (Archivfoto) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Beamten waren am Donnerstagmorgen auf der Autobahn in Richtung Schwerin unterwegs, wie die Polizeiinspektion Magdeburg mitteilte.

Gegen 8.15 Uhr kontrollierten sie einen VW-Transporter mit Anhänger.

Darin saß ein 42-Jähriger, der eine deutliche Fahne hatte.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille.

Noch dazu gab der Mann an, keine Dokumente dabeizuhaben. Als er dann doch seinen Ausweis zog, stellte sich heraus, dass er sich als jemand anderes ausgegeben hatte!

Der Mann am Steuer hatte nämlich gar keinen Führerschein - dafür aber Drogen im System.

Nach einer Blutprobenentnahme durfte der 42-Jährige nach Hause gehen.