Polizei kontrolliert VW auf der A14 - und macht interessanten Fund

Schönebeck - Aufschlussreicher Fund auf der A14 : Eine Polizeikontrolle beförderte am Donnerstagnachmittag Diebesgut ans Licht.

Die Polizei entdeckte Hehlerware bei einer Kontrolle auf der A14. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei einen VW Passat, der bei Schönebeck (Sachsen-Anhalt) auf der A14 in Richtung Schwerin unterwegs war.

Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zahlreiche elektrische Handwerkzeuge an Bord des Passats, für die keiner der beiden Insassen - zwei Rumänen im Alter von 28 und 54 Jahren - einen Eigentumsnachweis besaßen.

Der Fahrer behauptete, die Waren einem Bekannten in Rumänien abgekauft zu haben, teilte die Autobahnpolizei mit.

Doch siehe da: Ein Rotationslaser, der einen Neuwert von über 1000 Euro hatte, war 2024 durch eine niedersächsische Firma als gestohlen gemeldet worden.