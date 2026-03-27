Polizei kontrolliert VW auf der A14 - und macht interessanten Fund
Schönebeck - Aufschlussreicher Fund auf der A14: Eine Polizeikontrolle beförderte am Donnerstagnachmittag Diebesgut ans Licht.
Gegen 16.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Autobahnpolizei einen VW Passat, der bei Schönebeck (Sachsen-Anhalt) auf der A14 in Richtung Schwerin unterwegs war.
Bei der Kontrolle entdeckten die Beamten zahlreiche elektrische Handwerkzeuge an Bord des Passats, für die keiner der beiden Insassen - zwei Rumänen im Alter von 28 und 54 Jahren - einen Eigentumsnachweis besaßen.
Der Fahrer behauptete, die Waren einem Bekannten in Rumänien abgekauft zu haben, teilte die Autobahnpolizei mit.
Doch siehe da: Ein Rotationslaser, der einen Neuwert von über 1000 Euro hatte, war 2024 durch eine niedersächsische Firma als gestohlen gemeldet worden.
Der Eigentümer des geklauten Werkzeugs wurde durch die Beamten kontaktiert und konnte sein Habgut wenig später wieder entgegennehmen.
Gegen den Fahrer sowie seinen Bekannten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa