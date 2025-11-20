Polizei lässt Schule wegen Drohung räumen

Wegen einer Drohung ist am Donnerstagmorgen eine Schule in Mühlacker (Enzkreis) geräumt worden.

Von Anika von Greve-Dierfeld

Mühlacker - Wegen einer "unspezifischen Drohung" ist am Donnerstagmorgen eine Schule in Mühlacker (Enzkreis) geräumt worden.

Polizisten ließen die Schule räumen. (Symbolfoto)
Polizisten ließen die Schule räumen. (Symbolfoto)  © Jens Kalaene/dpa

Wie viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte betroffen waren, war laut Polizei unklar.

Um welche Art von Drohung es sich handelte, wurde zunächst ebenfalls nicht mitgeteilt.

Eine konkrete Gefahr bestehe nach derzeitigem Stand nicht, sagte ein Polizeisprecher. Für die Betroffenen sei eine Sammelstelle in der Nähe der Schule eingerichtet worden.

