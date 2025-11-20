Polizei lässt Schule wegen Drohung räumen
Von Anika von Greve-Dierfeld
Mühlacker - Wegen einer "unspezifischen Drohung" ist am Donnerstagmorgen eine Schule in Mühlacker (Enzkreis) geräumt worden.
Wie viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte betroffen waren, war laut Polizei unklar.
Um welche Art von Drohung es sich handelte, wurde zunächst ebenfalls nicht mitgeteilt.
Eine konkrete Gefahr bestehe nach derzeitigem Stand nicht, sagte ein Polizeisprecher. Für die Betroffenen sei eine Sammelstelle in der Nähe der Schule eingerichtet worden.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa