Polizei lässt Schule wegen Drohung räumen

Mühlacker - Wegen einer "unspezifischen Drohung" ist am Donnerstagmorgen eine Schule in Mühlacker (Enzkreis) geräumt worden.

Polizisten ließen die Schule räumen. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Wie viele Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte betroffen waren, war laut Polizei unklar.

Um welche Art von Drohung es sich handelte, wurde zunächst ebenfalls nicht mitgeteilt.