Polizei löst rechte Musikveranstaltung auf, Teilnehmer leisten Widerstand
Reinstädt - Am Samstagabend löste die Polizei in Reinstädt (Saale-Holzland-Kreis) eine Musikveranstaltung der rechten Szene noch vor ihrem Beginn auf.
Wie die Ordnungshüter am Sonntag berichten, sei es gegen 19 Uhr im Bereich des Sportplatzes zu der nicht genehmigten Zusammenkunft "mit rechtsmotiviertem Hintergrund" gekommen, bei der Personen im mittleren zweistelligen Bereich anwesend gewesen sein sollen.
Dabei sei es allerdings zu einem Widerstand gegen die Polizeibeamten gekommen. Verletzt wurde allerdings niemand.
Die Polizei habe das Abspielen von Musik jedoch zu jeder Zeit verhindern können, heißt es weiter.
Zudem konnten während des Einsatzes unter anderem szenetypische Artikel sowie CDs mit vermutlich indizierten Inhalten sichergestellt werden.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa