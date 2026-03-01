Polizei löst rechte Musikveranstaltung auf, Teilnehmer leisten Widerstand

Reinstädt - Am Samstagabend löste die Polizei in Reinstädt (Saale-Holzland-Kreis) eine Musikveranstaltung der rechten Szene noch vor ihrem Beginn auf.

Die Polizei stellte bei dem Einsatz unter anderem CDs mit vermutlich indizierten Inhalten sicher. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Ordnungshüter am Sonntag berichten, sei es gegen 19 Uhr im Bereich des Sportplatzes zu der nicht genehmigten Zusammenkunft "mit rechtsmotiviertem Hintergrund" gekommen, bei der Personen im mittleren zweistelligen Bereich anwesend gewesen sein sollen.

Dabei sei es allerdings zu einem Widerstand gegen die Polizeibeamten gekommen. Verletzt wurde allerdings niemand.

Die Polizei habe das Abspielen von Musik jedoch zu jeder Zeit verhindern können, heißt es weiter.