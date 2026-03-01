Reifenstecher unterwegs? Sachbeschädigung an mehreren Autos
Hartmannsdorf - In Hartmannsdorf sind an mehreren Autos die Reifen beschädigt worden.
Wie die Polizei mitteilte, lag der Tatzeitraum in der Nacht zu Samstag zwischen 3.45 Uhr und 7.30 Uhr.
Unbekannte beschädigten in der Nacht die Reifen von vier abgestellten Fahrzeugen.
"Die Pkw der Marken Kia, Audi, Mercedes und Renault waren auf Stellplätzen an Mehrfamilienhäusern in der Straße Am Berg geparkt", heißt es weiter.
Insgesamt entstand dabei Sachschaden in Höhe von circa 2800 Euro.
In der Nacht zu Samstag, gegen 3.45 Uhr, fiel einer Zeugin ein mit zwei Personen besetztes helles Auto auf. Ob es im Zusammenhang mit den Beschädigungen steht, prüft nun die Polizei.
Weitere Zeugen, die Hinweise zum Geschehen oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03737 789-0 im Polizeirevier Rochlitz zu melden.
Titelfoto: Haertelpress