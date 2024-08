27.08.2024 15:36 916 Polizei macht tragische Entdeckung voller Rätsel: Frau tot, Ehemann schwer verletzt

Am Dienstag wurde in einem Wohnhaus in Althornbach (Rheinland-Pfalz) die Leiche einer Frau entdeckt. Ihr Ehemann wurde schwer verletzt aufgefunden.

Von Angelo Cali

Althornbach - Schrecklicher Fund in einem Wohnhaus in der Südwestpfalz! Dort wurde neben der Leiche einer Frau auch ein schwer verletzter Mann entdeckt. Der Mann der Verstorbenen kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (Symbolfoto) © 123RF/udo72 Wie ein Polizeisprecher kurz nach der Entdeckung mitteilte, hatte zunächst ein Zeuge die beiden Personen in dem Haus in Althornbach entdeckt und umgehend die Einsatzkräfte alarmiert. Vor Ort konnte lediglich der Tod der Frau festgestellt werden. Der Mann, bei dem es sich ersten Erkenntnissen zufolge um den Ehemann der Verstorbenen handeln soll, kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Im Rahmen der weiteren Untersuchungen wurde der Leichnam der Toten sichergestellt. Während derzeit noch etliche Einsatzkräfte am Tatort zugegen sind, hat die Kriminaldirektion aus Kaiserslautern die weiteren Ermittlungen übernommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derweil vollkommen unklar.

