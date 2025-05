Polizei muss bei Kreisoberliga-Derby durchgreifen, auch gegen Beamten wird ermittelt

Bereits zum zweiten Mal kam es beim FC Concordia Schneeberg zu einem Polizeieinsatz. © Ralph Kunz

Nachdem es im April bei einem Spiel der Gastgeber gegen den ESV Zschorlau zu Ausschreitungen gekommen war, wurde das ebenfalls spannungsgeladene Derby im Stadion in der Hartensteiner Straße am Sonntagnachmittag gegen die Neustädtler von der Bereitschaftspolizei begleitet.

Auf der Grundlage von polizeilichen Videodokumentationen vom Derby am Sonntagnachmittag gab es am Montag bereits eine erste Analyse der Geschehnisse, wobei auch ein Polizist in den Fokus rückte.

Ein Anfangsverdacht der Körperverletzung im Amt durch einen 23-jährigen eingesetzten Beamten bestätigte sich. Im Rahmen der Identitätsfeststellungen soll er einen Fußballanhänger geschlagen haben.

Die konkrete Tat wird im Rahmen eines eingeleiteten Ermittlungsverfahrens geprüft. Doch auch Fans der Gäste müssen sich wegen verschiedener Vergehen verantworten.