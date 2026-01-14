Schüsse in Großenhain: Polizei streckt Messer-Mann mit Pistole nieder

Großenhain - Die Polizei rückte aus, um einem Mann aus Großenhain zu helfen. Doch in der Wohnung des 31-Jährigen eskalierte die Lage und es fiel ein Schuss.

Der Schuss des Polizisten verletzte den 31-jährigen Mann aus Großenhain schwer. Jetzt wird ermittelt, ob der Waffengebrauch auch rechtens war. © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, rückten die Ordnungshüter in der vergangenen Nacht gegen 23.20 Uhr aus. Grund für den Einsatz war die Suizidankündigung eines Mannes aus dem Großenhainer Stadtteil Uebigau.

Als die Beamten in die Wohnung des Deutschen gelangen konnten besprühte der 31-Jährige vier der Polizisten mit einer "reizerregenden Flüssigkeit".

Um welche Substanz es sich dabei genau handelt, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Im Anschluss an den Sprüh-Angriff drohte er den Beamten mit einem Messer.

Dann fiel plötzlich ein Schuss. Einer der Polizisten zückte seine Dienstwaffe und schoss auf den 31-Jährigen, der anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die vier Polizeibeamten erlitten währenddessen leichte Verletzungen.