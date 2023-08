Polizei nimmt Drogendealer hoch: Kiloweise Drogen und halbe Million Euro sichergestellt!

Neben mehreren Kilogramm Drogen stellten die Polizisten auch eine halbe Million Euro in Bargeld sicher. © Polizeipräsidium Mittelhessen

Wie ein Sprecher der Polizei am heutigen Dienstag mitteilte, kam es bereits vor genau einer Woche (1. August) zu der Aktion, in deren Rahmen zeitgleich vier Wohnungen in Rosbach vor der Höhe und in Glauburg durchsucht wurden.

Dabei konnten laut dem Polizeisprecher 300 Gramm Haschisch, 1,5 Kilogramm Marihuana sowie 1 Kilogramm Amphetamin konfisziert werden.

Darüber hinaus stellten die Polizeikräfte diverse Mobiltelefone sowie eine halbe Million Euro Bargeld sicher. Zwei 37 und 39 Jahre alte Männer wurden festgenommen.

Ihnen wird vorgeworfen, über einen Zeitraum von mehreren Jahren über verschlüsselte Handydienste in großem Format mit Drogen gehandelt zu haben.

Wie der Sprecher weiter mitteilte, wurde gegen den älteren der beiden Männer mittlerweile ein Haftbefehl erlassen. Er sitzt bereits in einem hessischen Gefängnis.