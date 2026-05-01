Schüsse auf Fahrschule und Haus - Schütze entkommt unerkannt!

Berlin - In der Nacht zu Freitag entdeckte die Polizei Einschusslöcher an einem Wohnhaus sowie an einer Fahrschule. Die Täter sind bisher unbekannt.

Die Beamten entdeckten mehrere Einschusslöcher in der Nacht zu Freitag. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa

Laut den Ermittlern habe ein maskierter Mann gegen 1.40 Uhr mehrmals scharf auf ein Haus in Berlin-Spandau geschossen.

Anschließend flüchtete er zu Fuß. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte stellten mehrere Einschusslöcher fest.

Zwischen drei und vier Uhr fielen dann Schüsse auf eine Fahrschule in Tempelhof. Anwohner riefen daraufhin die Polizei. Die Beamten entdeckten mehrere Einschusslöcher in der Schaufensterscheibe. Verletzt wurde niemand.

Die sogenannte BAO (Besondere Aufbauorganisation) des Landeskriminalamtes Berlin ermittelt.