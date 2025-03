Polizeischlag gegen Waffen- und Drogen-Händler: Fünf Männer und eine Frau in Haft

Pirmasens/Contwig - Durch eine Polizei-Aktion in Rheinland-Pfalz wurde eine mutmaßliche Bande von international tätigen Waffen- und Drogen-Händlern gesprengt: Fünf Männer und eine Frau sitzen in Untersuchungshaft.

Rund vier Kilogramm der Droge Methamphetamin, auch bekannt als Crystal Meth, wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung in Contwig beschlagnahmt. © Polizeidirektion Pirmasens

Die Razzia in der Gemeinde Contwig im Landkreis Südwestpfalz fand schon Ende September letzten Jahres statt, wie die Polizei in Pirmasens am heutigen Freitag mitteilte.

Demnach durchsuchten Polizeibeamte damals eine Wohnung und stießen dabei auf mehr als vier Kilogramm der berüchtigten Droge Crystal Meth. Zudem entdeckten die Beamten mehrere scharfe Schusswaffen, darunter auch "eine vollautomatische Kriegswaffe der Marke 'Skorpion' sowie mehrere hundert Schuss Munition", wie ein Sprecher erklärte.

Dabei handelt es sich um eine Klein-Maschinenpistole, von der bekannt ist, dass sie in kriminellen Kreisen sehr geschätzt wird.

Die beschlagnahmten Drogen hätten einen geschätzten Straßen-Verkaufswert von mehr als 300.000 Euro, hieß es weiter.