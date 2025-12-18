Polizei schnappt mutmaßliche Drogenbande in Sachsen-Anhalt und Berlin

Dessau-Roßlau/Berlin - Den Ermittlern in Sachsen-Anhalt ist ein wichtiger Schlag gegen Drogenkriminalität gelungen. Bei Durchsuchungen fanden sie mehrere Kilogramm Betäubungsmittel und eine Waffe.

Die Polizei Sachsen-Anhalt veröffentlichte ein Bild der sichergestellten Drogen. © Polizei Sachsen-Anhalt

"Die laufenden Ermittlungen richten sich insgesamt gegen 13 männliche Personen im Alter von 16 bis 38 Jahren, allesamt in Dessau-Roßlau und Berlin wohnhaft", teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit.

Seit mehreren Monaten ermitteln die Polizeikräfte wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln und Cannabis in nicht geringen Mengen.

Das Amtsgericht Dessau-Roßlau hatte angeordnet, dass Wohn- und Geschäftsräume durchsucht werden dürfen.

Am Dienstag wurden insgesamt 13 Durchsuchungsbeschlüsse in Wohnungen und einem Fahrzeug vollstreckt - die Beamten wurden fündig. "Insgesamt konnten ca. 25 kg Haschisch, ca. 3,3 kg Marihuana und 500 g Kokain aufgefunden und beschlagnahmt werden", hieß es in einer Mittelung an die Medien.