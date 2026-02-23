Polizei stoppt Alkohol- und Drogenfahrten auf Sachsens Autobahnen

Glauchau/Weischlitz - Am Sonntagabend stoppte die Polizei gleich zwei Autofahrer im Landkreis Zwickau , nachdem sie durch ihre gefährliche Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen waren.

Beim Skoda-Fahrer ergab sich beim Atemalkoholtest ein Wert von 1,34 Promille. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa

Zunächst wurden die Beamten gegen 20.30 Uhr auf die A4 bei Glauchau gerufen. Dort überholte ein Skoda-Fahrer mehrfach rechts, hielt den erforderlichen Mindestabstand nicht ein und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

An der Anschlussstelle Glauchau-West verließ er schließlich die Autobahn. Kurze Zeit später konnten die eingesetzten Polizisten den 44-jährigen Deutschen im Stadtgebiet von Meerane stoppen.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 1,34 Promille.

Der 44-Jährige kam anschließend zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Zudem stellten die Beamten seinen Führerschein sicher.

Der Deutsche muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.