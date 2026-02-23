Zweieinhalb Jahre nach brutaler Attacke auf Rentner: Richter schickt 40-Jährigen in U-Haft
Zülpich - Zweieinhalb Jahre nach einem Tötungsdelikt im Kölner Umland hat die Staatsanwaltschaft Neuigkeiten zum belasteten Tatverdächtigen verraten.
Demnach befände sich der 40-Jährige nach seiner Festnahme im November in Mailand inzwischen in Untersuchungshaft auf deutschem Boden.
Ermittler seien der Justiz zufolge in der Vorwoche nach Italien gereist, um den Mann an die deutschen Behörden zu übergeben.
Ein Haftrichter vollstreckte am vergangenen Freitag schließlich Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes gegen den 40-Jährigen. Kurz darauf brachten Einsatzkräfte den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt.
Der Mann soll am 15. August 2023 bei einer brutalen Attacke auf ein Rentner-Ehepaar (77, 76) in Zülpich-Füssenich einer der Hauptbeteiligten gewesen sein.
