Zweieinhalb Jahre nach brutaler Attacke auf Rentner: Richter schickt 40-Jährigen in U-Haft

Zülpich - Zweieinhalb Jahre nach einem Tötungsdelikt im Kölner Umland hat die Staatsanwaltschaft Neuigkeiten zum belasteten Tatverdächtigen verraten.

Der dringend Tatverdächtige ist nach Beschluss eines Haftrichters inzwischen in der JVA untergebracht. (Symbolfoto) © Christophe Gateau/dpa

Demnach befände sich der 40-Jährige nach seiner Festnahme im November in Mailand inzwischen in Untersuchungshaft auf deutschem Boden.

Ermittler seien der Justiz zufolge in der Vorwoche nach Italien gereist, um den Mann an die deutschen Behörden zu übergeben.

Ein Haftrichter vollstreckte am vergangenen Freitag schließlich Haftbefehl wegen Mordes und versuchten Mordes gegen den 40-Jährigen. Kurz darauf brachten Einsatzkräfte den Beschuldigten in eine Justizvollzugsanstalt.