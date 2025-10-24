Polizei stoppt gesuchte Frau mit 800 Tafeln Schokolade

Erlangen - Mit mehr als 800 Tafeln Schokolade ist eine gesuchte mutmaßliche Diebin auf der A3 bei Erlangen festgenommen worden.

Bei einer Kontrolle an der A3 machte die Polizei eine ungewöhnliche Entdeckung. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Die 45-Jährige sei als Beifahrerin des Wagens mitgereist, teilte die Polizei mit.

Die Beamten kontrollierte das Auto am Donnerstag gegen 12 Uhr und fand neben den Hunderten Schokoladentafeln noch mehr als 120 Paar Socken sowie etliche Drogerieartikel.

Woher die Gegenstände kamen, konnten weder die Frau noch der 43-jährige Fahrer erklären. Der Wert der Ware: mindestens 5000 Euro.