Polizei stoppt Kleintransporter mit mehreren Tieren – ohne Wasser, ohne Platz

Birkenwerder - Polizisten entdeckten in einem Kleintransporter auf der A10 bei Birkenwerder (Kreis Oberhavel) sechs Ponys, zwei Alpakas, einen Esel und einen Nandu – unter katastophalen Bedingungen.

Polizisten entdeckten die Tiere bei einer zufälligen Verkehrskontrolle. (Symbolbild) © Sebastian Kahnert/dpa

Die Tiere hatten weder Wasser noch genügend Platz im Innenraum des Fahrzeugs, wie die Autobahnpolizei Nord mitteilte.

Entdeckt wurde der unerlaubte Transport, der das Tierwohl gefährdet habe, in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle.

"Aufgrund des ungenügenden Ladevolumens war es den transportierten Tieren nicht möglich, sich zur Ruhe zu legen.", teilte die Polizei mit. "Darüber hinaus führte der Fahrzeugführer kein Trinkwasser für die Tiere mit und konnte weder einen Eigentumsnachweis noch Herkunftsbescheinigungen vorzeigen."

Der 61 Jahre alte Fahrer aus den Niederlanden gab laut Polizei an, es handle sich um einen privaten, nicht um einen gewerblichen Transport.