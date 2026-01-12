Polizei stoppt Ladendieb: Mann trägt selbstgebaute Bombe bei sich

Landshut - Am Samstag stoppte gegen 12.10 Uhr die Polizei einen mutmaßlichen Ladendieb. Der 41-Jährige war betrunken und soll Angestellte angegriffen haben. Während einer Durchsuchung des Täters stießen die Beamten auf mehrere gefährliche Gegenstände.

Die Polizei stoppte den mutmaßlichen Ladendieb (42). (Symbolfoto) © Sven Hoppe/dpa

Der Mann aus Landshut trug eine aus einer Gaskartusche und einer Silvesterrakete zusammengebaute Sprengvorrichtung bei sich.

Der 41-Jährige soll außerdem mehrere Messer und eine Axt bei sich gehabt haben, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben nach soll er am Samstag Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro aus einem Laden gestohlen haben. Bei seiner Flucht soll er zwei Ladenangestellten gegen die Schulter geschlagen haben.