11.11.2024 13:55 Polizei stoppt Mazda-Fahrer auf Autobahn: Kontrolle löst Staunen aus

Die Polizei Brandenburg hat am Sonntag in Schönefeld einen Mazda-Fahrer aus dem Verkehr gezogen - die Kontrolle hat die Beamten dann in Staunen versetzt.

Von Thorsten Meiritz

Schönefeld - Da haben die Beamten wohl nicht schlecht gestaunt und sich womöglich auch gefragt, wie der Mazda-Fahrer überhaupt noch den Schlüssel ins Schloss bekommen hat. Die Polizei Brandenburg hat den Mazda-Fahrer in Schönefeld aus dem Verkehr gezogen. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa Als die Einsatzkräfte den 46-Jährigen am Sonntag nach seiner Suff-Fahrt auf der A117 endlich in Schönefeld stoppen konnten, ließen sie ihn erst einmal kräftig ins Röhrchen pusten. Und der Alkoholtester schlug erst bei sage und schreibe knapp 3,5 Promille aus, wie die Polizei Brandenburg am Montag mitteilte. Den Autoschlüssel stellten die Polizisten natürlich umgehend sicher, um den betrunkenen Mann an einer Weiterfahrt zu hindern. Zudem wurde eine Blutentnahme zur Beweissicherung angeordnet. Polizeimeldungen Geldautomat gesprengt: Polizei aus sechs Bundesländern an Fahndung beteiligt Augenzeugen hatten die Polizei gegen 17 Uhr darüber informiert, dass der Mazda in Schlangenlinien auf der Autobahn unterwegs gewesen sei. Demnach soll der Wagen bereits in Berlin über mehrere rote Ampeln gefahren und auch mehrfach mit der Leitplanke kollidiert sein. Für den 46-Jährigen hieß es: "Einmal pusten, bitte", und das Messgerät schlug erst bei knapp 3,5 Promille aus. (Symbolfoto) © Andreas Arnold/dpa Bei diesem Alkoholwert drohen dem 46-Jährigen nun mit Sicherheit ein Fahrverbot, der eine oder andere Punkt in Flensburg und eine saftige Geldstrafe.

Titelfoto: Daniel Karmann/dpa