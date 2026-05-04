Polizei stürmt Gewerbehalle und entdeckt 1400 Cannabispflanzen

Solingen - Die Polizei hat in Solingen eine Plantage mit knapp 1400 Cannabispflanzen sichergestellt.

In einer Gewerbehalle in Solingen hat die Polizei 1400 Cannabispflanzen sichergestellt. © Blaulicht Aktuell Solingen/Gianni Gattus

Es habe einen Hinweis auf hohen und unerklärlichen Stromverbrauch in einer Gewerbehalle gegeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Auf Anordnung des Gerichts durchsuchte die Polizei am Donnerstag das Gebäude. Vor Ort wurde eine Cannabisplantage mit insgesamt vier Räumen entdeckt.

Die für die Anzucht erforderlichen technischen Geräte wurden ebenfalls sichergestellt.

Das Technische Hilfswerk unterstützte den Abtransport und Rückbau.