Polizei sucht Ausreißer-Hund: Vor Herrchens Wohnungstür folgt die Überraschung

Edingen-Neckarhausen - Eine Gassirunde ohne sein Herrchen hat ein Schäferhund im baden-württembergischen Edingen-Neckarhausen gemacht. Das konnte die Polizei jedoch nicht wissen und machte sich auf die Suche nach dem Vierbeiner.

Ein Schäferhund hat einen Polizei-Einsatz ausgelöst. (Symbolfoto) © imago/imagebroker

Eine Zeugin meldete einen herrenlosen Schäferhund, der nachts alleine im Ort umherstreifte, wie die Polizei mitteilte.

Kurz darauf folgte ein weiterer Anruf, dass der Vierbeiner derweil Rast in einem Garten mache.

Als die Beamten anrückten, saß der Hund "mittlerweile geduldig vor der Haustür eines Wohnhauses und starrte diese beharrlich an."

Ein Blick auf die Hundemarke klärte, dass das Tier vor seinem Zuhause wartete. Als die Polizisten an der Tür klingelten, öffnete das Herrchen.