Kontrollen am Grenzübergang: Ungar landet im Knast

Marienberg - Für einen Ungarn (39) endete die Einreise nach Deutschland anders als geplant: Er landete in Zwickau im Knast.

Bei der Kontrolle eines Ungarn am Grenzübergang Reitzenhain wurde ein offener Haftbefehl festgestellt. Er konnte die Strafe nicht zahlen und wurde in die JVA nach Zwickau gebracht. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte der 39-Jährige in der Nacht zu Montag, kurz nach Mitternacht, am Grenzübergang Reitzenhain in Marienberg (Erzgebirgskreis) in den Freistaat einreisen. Dabei wurde er von Einsatzkräften der Bundespolizei kontrolliert und das blieb nicht folgenlos:

"Die Überprüfung des 39-jährigen Mannes ergab eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Erschleichen von Leistungen", so ein Polizeisprecher.

Es war auch ein Strafvollstreckungshaftbefehl offen. Da der Ungar die Geldstrafe von 600 Euro nicht aufbringen konnte, ging es für ihn direkt in die Justizvollzugsanstalt nach Zwickau.

Besser erging es einem Rumänen, der am Samstagmittag in Reitzenhain kontrolliert wurde. Dabei kam zwar ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München zu Tage, wegen des Verstoßes gegen das Ordnungswidrigkeitengesetz. Der Mann konnte die 70 Euro bezahlen und so seine Reise fortsetzen.

Auch ein Bulgare (24) konnte am Samstag eine Strafe direkt bezahlen und weiterreisen. Gegen den Mann lag eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bremen vor wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Die Strafe betrug 1000 Euro.