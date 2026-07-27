Polizei sucht nach Fußball-Chaot: Wer kennt diesen Fan von Fortuna Düsseldorf?
Düsseldorf/Leverkusen - Die Polizei sucht nach einem versuchten Angriff auf mehrere Beamte nach einem Fußball-Chaoten. Dafür wurden nun Lichtbilder des Mannes veröffentlicht.
Der Fan von Fortuna Düsseldorf soll sich beim DFB-Pokal-Halbfinalspiel gegen Bayer 04 Leverkusen am 3. April 2024 in der BayArena mit weiteren Vereinsanhängern mit einer von den Beamten kontrollierten Person solidarisiert und in diesem Zusammenhang versucht haben, mit Gewalt durch ein Stadiontor auf das Stadiongelände zu gelangen.
Zudem wird ihm vorgeworfen, die Ordnungshüter tätlich angegriffen und mit einem Gegenstand beworfen zu haben.
Er wird daher wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie wegen eines Verstoßes gegen das Vermummungsverbot gesucht.
Zeugen, die Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an [email protected] bei den Ermittlern der Polizeiinspektion 7 zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: Carsten Rehder/dpa, Polizei Köln (3)