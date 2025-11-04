Amok-Alarm: An diesen Schulen übt die Polizei gerade bayernweit für den Ernstfall
Von Tom Sundermann
Bayern - Die Polizei trainiert während der Herbstferien an Schulen in ganz Bayern für sogenannte lebensbedrohliche Einsatzlagen wie Amokläufe.
Dabei werde "das koordinierte Zusammenwirken zahlreicher Einsatzkräfte geübt", teilte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.
Die Übungen finden demnach an insgesamt 17 Schulen statt und dauern von Montag bis Freitag.
Die Polizei übe zwar das ganze Jahr über an verschiedenen Standorten, Übungen an Orten wie Schulen bedürften jedoch besonderer Planungen.
In den Herbstferien seien die Auswirkungen auf den Schulbetrieb minimal. An den Trainings seien neben der Polizei auch andere Sicherheitsbehörden wie Rettungsdienst und Feuerwehr beteiligt.
An diesen Schulen finden die Amok-Übungen statt
Polizeipräsidium Oberbayern Nord:
- 5.11: Gymnasium Starnberg, Rheinlandstraße 2, 82319 Starnberg
- 5.11: Knabenrealschule Rebdorf, Pater-Moser-Straße 3, 85072 Eichstätt
- 6.11: Grundschule Adelschlag, Schulweg 2, 85111 Adelschlag
- 3.11: Grund- und Mittelschule, Schulstraße 11, 83527 Haag
- 3.11: Mittelschule Unterschleißheim, Johann-Schmidt-Str. 11a, 85716 Unterschleißheim
- 3., 5. und 7.11: Knabenrealschule Neumarkt, Mühlstraße 44, 92318 Neumarkt
- 4.11: Mittelschule Waldsassen, Eichendorffstr. 12, 95652 Waldsassen
- 6. und 7.11: Mittelschule Furth im Wald, Aloys-Fischer-Platz 1, 93437 Furth im Wald
- 3.11: Gymnasium Albertinum, Untere Anlage 1, 96450 Coburg
- 4. und 5.11: Grund- und Mittelschule Weidenberg, Schulstraße 2, 95466 Weidenberg
- 3. bis 5.11: Grundschule Diepersdorf-Leinburg, Diepersdorfer Hauptstraße 38, 91227 Leinburg
- 3., 5. und 7.11: Reichsstadt-Gymnasium Rothenburg, Dinkelsbühler Str. 5, 91541 Rothenburg o. d. T.
- 3. und 4.11: Willstätter Gymnasium Nürnberg, Innerer Laufer Platz 11, 90403 Nürnberg
- 5. bis 7.11 : Gymnasium Stein, Farber-Castell-Allee 10, 90547 Stein
- 5. bis 7.11: Grund- und Mittelschule Stein, Neuwerker Weg 29, 90547 Stein
- 3. und 4.11: Gymnasium Gerolzhofen, Dr.-Georg-Schäfer-Straße 10, 97447 Gerolzhofen
- 4.11: Gymnasium Königsbrunn, Alter Postweg 3, 86343 Königsbrunn
Titelfoto: Jan Woitas/dpa