Amok-Alarm: An diesen Schulen übt die Polizei gerade bayernweit für den Ernstfall

Bayern - Die Polizei trainiert während der Herbstferien an Schulen in ganz Bayern für sogenannte lebensbedrohliche Einsatzlagen wie Amokläufe.

Fit für den Ernstfall: An den Trainings nehmen neben der Polizei auch andere Sicherheitsbehörden teil. © Jan Woitas/dpa

Dabei werde "das koordinierte Zusammenwirken zahlreicher Einsatzkräfte geübt", teilte ein Sprecher des bayerischen Innenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Übungen finden demnach an insgesamt 17 Schulen statt und dauern von Montag bis Freitag.

Die Polizei übe zwar das ganze Jahr über an verschiedenen Standorten, Übungen an Orten wie Schulen bedürften jedoch besonderer Planungen.

In den Herbstferien seien die Auswirkungen auf den Schulbetrieb minimal. An den Trainings seien neben der Polizei auch andere Sicherheitsbehörden wie Rettungsdienst und Feuerwehr beteiligt.