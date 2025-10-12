Polizei umstellt Blasiikirchplatz: 19 Jugendliche kontrolliert

Nordhausen - Ein größerer Polizeieinsatz hat am Samstagabend in Nordhausen stattgefunden.

Zahlreiche Polizisten waren im Einsatz. © Silvio Dietzel

Zeugen hatten den Beamten gemeldet, dass mehrere Jugendliche im Bereich des Blasiikirchplatzes mächtig Lärm machen würden. Unter anderem seien auch Böller gezündet worden.

Die Polizei rückte daraufhin mit zahlreichen Einsatzkräften aus und umstellte den Bereich. Im weiteren Verlauf wurden insgesamt 19 Jugendliche einer Kontrolle unterzogen.

Hierbei stellte sich heraus, dass ein 14-Jähriger Pyrotechnik gezündet hatte. Außerdem führte ein 17-Jähriger einen verbotenen Gegenstand mit sich. Alle Jugendlichen erhielten folglich einen Platzverweis und mussten den Bereich verlassen.