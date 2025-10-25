Polizei und Rettungsdienste im Großeinsatz in Potsdam
Von Matthias Arnold
Potsdam - Mit starken Kräften ist die Polizei in der Nacht auf Samstag in Potsdam im Einsatz gewesen.
Zu den Hintergründen des Einsatzes am Hiroshima-Nagasaki-Platz wurde zunächst nichts bekannt.
Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren beteiligt.
"Es gab keinerlei Gefährdung für Einzelne oder Dritte", teilte eine Polizeisprecherin lediglich mit.
Die Maßnahmen vor Ort seien inzwischen beendet.
Die Ermittlungen der Brandenburger Polizei dauerten aber an, hieß es. Was genau ermittelt wird, sagte die Sprecherin aber nicht.
Titelfoto: Udo Jahnke/TNN/dpa