Polizei und Rettungsdienste im Großeinsatz in Potsdam

Potsdam - Mit starken Kräften ist die Polizei in der Nacht auf Samstag in Potsdam im Einsatz gewesen.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. © Udo Jahnke/TNN/dpa

Zu den Hintergründen des Einsatzes am Hiroshima-Nagasaki-Platz wurde zunächst nichts bekannt.

Auch Feuerwehr und Rettungsdienst waren beteiligt.

"Es gab keinerlei Gefährdung für Einzelne oder Dritte", teilte eine Polizeisprecherin lediglich mit.

Die Maßnahmen vor Ort seien inzwischen beendet.