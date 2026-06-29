Polizei veröffentlicht Fundsachen vom Olbasee: Ist dem Eigentümer etwas zugestoßen?

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Nach dem Fund von Gegenständen am Olbasee in Wartha sucht die Polizei nach dem Eigentümer.

Von Anne-Sophie Mielke

Malschwitz - Nach dem Fund von mehreren Gegenständen am Olbasee hat die Polizei einen schlimmen Verdacht: Ist dem Eigentümer etwas zugestoßen?

Die Polizei fand am Olbasee in Wartha diese "Bench"-Schuhe in Größe 43.
Die Polizei fand am Olbasee in Wartha diese "Bench"-Schuhe in Größe 43.  © Polizei Sachsen

Wie die Polizei bekannt gab, wurden am Sonntag gleich mehrere Gegenstände am Nordstrand des Olbasees im Malschwitzer Ortsteil Wartha entdeckt.

Darunter graue Schuhe der Marke "Bench" in Größe 43, ein Schlüsselbund samt Seat-Autoschlüssel und kleineren Schlüsseln an einem schwarz-weißen "Energy Sachsen"-Schlüsselbund.

Zudem wurde eine Uhr aufgefunden.

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Ob die Gegenstände schlichtweg am Strand vergessen worden sind, ist noch unklar. Die Polizei schließt einen Badeunfall nicht aus.

Wem gehört dieser Schlüsselbund?
Wem gehört dieser Schlüsselbund?  © Polizei Sachsen

Fundsachen vom Olbasee: Polizei sucht nach Eigentümer

Aus diesem Grund bitten die Ermittler die Bevölkerung um Mithilfe und suchen die- oder denjenigen, dem die Fundsachen gehören oder Personen, die Angaben zum rechtmäßigen Eigentümer machen können.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591/356 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Titelfoto: Polizei Sachsen

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