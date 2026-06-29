Polizei veröffentlicht Fundsachen vom Olbasee: Ist dem Eigentümer etwas zugestoßen?

Malschwitz - Nach dem Fund von mehreren Gegenständen am Olbasee hat die Polizei einen schlimmen Verdacht: Ist dem Eigentümer etwas zugestoßen?

Die Polizei fand am Olbasee in Wartha diese "Bench"-Schuhe in Größe 43. © Polizei Sachsen

Wie die Polizei bekannt gab, wurden am Sonntag gleich mehrere Gegenstände am Nordstrand des Olbasees im Malschwitzer Ortsteil Wartha entdeckt.

Darunter graue Schuhe der Marke "Bench" in Größe 43, ein Schlüsselbund samt Seat-Autoschlüssel und kleineren Schlüsseln an einem schwarz-weißen "Energy Sachsen"-Schlüsselbund.

Zudem wurde eine Uhr aufgefunden.

Ob die Gegenstände schlichtweg am Strand vergessen worden sind, ist noch unklar. Die Polizei schließt einen Badeunfall nicht aus.