Deckenlampe explodiert: Schule in Gardelegen evakuiert

Gardelegen - Am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) herrschte am Montagmorgen helle Aufregung. Die Schule musste evakuiert werden.

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Gardelegen musste am Montagmorgen evakuiert werden. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Grund dafür ist eine Deckenlampe gewesen, teilte das Polizeirevier Altmarkkreis Salzwedel mit.

Gegen 9 Uhr sei diese während des Unterrichts zerplatzt. Anschließend entstand Rauch, weshalb die Brandmeldeanlage Alarm auslöste.

Alle Personen mussten daraufhin das Gebäude verlassen.

Insgesamt 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr Gardelegen rückten in den Jägerstieg an.

Kurz darauf konnten die Kameraden Entwarnung geben und wieder abrücken.