Wasserschaden verrät Cannabis-Plantage: Besorgter Nachbar schlägt Alarm

Bonn - Ein geplatzter Wasserschlauch hat am Samstag in Bonn-Dottendorf für einen Polizeieinsatz mit überraschendem Ausgang gesorgt. Statt nur einen Wasserschaden zu beseitigen, stießen die Einsatzkräfte auf eine professionell betriebene Cannabis-Plantage.

Ein geplatzter Wasserschlauch führte die Einsatzkräfte in Bonn direkt zu einer professionell betriebenen Cannabis-Plantage. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Kessenicher Straße dauerhaft Wasser gelaufen war.

Weil sich der Bewohner nicht meldete und die Sorge bestand, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür.

In den komplett unmöblierten Räumen fanden die Einsatzkräfte dann nicht nur den geplatzten Wasserschlauch, sondern auch eine professionell eingerichtete Cannabis-Plantage.

Noch während die Polizei vor Ort arbeitete, erschien plötzlich der 44-jährige Wohnungsinhaber. Wie sich herausstellte, ist dieser eigentlich in Bonn-Beuel gemeldet.