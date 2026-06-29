Wasserschaden verrät Cannabis-Plantage: Besorgter Nachbar schlägt Alarm

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Ein Wasserschaden führte in Bonn zur Entdeckung einer professionellen Cannabis-Plantage. Gegen den 44-jährigen Wohnungsinhaber wird nun ermittelt.

Von Alina Eultgem

Bonn - Ein geplatzter Wasserschlauch hat am Samstag in Bonn-Dottendorf für einen Polizeieinsatz mit überraschendem Ausgang gesorgt. Statt nur einen Wasserschaden zu beseitigen, stießen die Einsatzkräfte auf eine professionell betriebene Cannabis-Plantage.

Ein geplatzter Wasserschlauch führte die Einsatzkräfte in Bonn direkt zu einer professionell betriebenen Cannabis-Plantage. (Symbolbild)
Ein geplatzter Wasserschlauch führte die Einsatzkräfte in Bonn direkt zu einer professionell betriebenen Cannabis-Plantage. (Symbolbild)  © Sebastian Gollnow/dpa

Ein aufmerksamer Nachbar hatte die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem aus einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus an der Kessenicher Straße dauerhaft Wasser gelaufen war.

Weil sich der Bewohner nicht meldete und die Sorge bestand, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte, öffnete die Feuerwehr die Wohnungstür.

In den komplett unmöblierten Räumen fanden die Einsatzkräfte dann nicht nur den geplatzten Wasserschlauch, sondern auch eine professionell eingerichtete Cannabis-Plantage.

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Noch während die Polizei vor Ort arbeitete, erschien plötzlich der 44-jährige Wohnungsinhaber. Wie sich herausstellte, ist dieser eigentlich in Bonn-Beuel gemeldet.

Nach dem Fund einer Cannabis-Plantage in einer Wohnung in Bonn hat die Polizei die Ermittlungen gegen einen 44-Jährigen aufgenommen. (Symbolbild)
Nach dem Fund einer Cannabis-Plantage in einer Wohnung in Bonn hat die Polizei die Ermittlungen gegen einen 44-Jährigen aufgenommen. (Symbolbild)  © Philipp von Ditfurth/dpa

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die offizielle Wohnanschrift des Mannes durchsucht. Dabei stellten die Beamten unter anderem weitere Drogen, mehrere Handys und Bargeld sicher.

Nichtsdestotrotz wurde der 44-Jährige zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Titelfoto: Bildmontage: Philipp von Ditfurth/dpa, Sebastian Gollnow/dpa

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