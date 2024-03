Polizei wird auf BMW aufmerksam und startet Verfolgung: Flucht endet in spektakulärem Unfall

Düsseldorf - Am frühen Freitagmorgen ist der "Beutezug" zweier mutmaßlicher professioneller Fahrraddiebe in Düsseldorf mit einem spektakulären Verkehrsunfall geendet. Dem Duo gelang dennoch die Flucht.

Die Flucht des mutmaßlich kriminellen Duos endete in einem schweren Unfall. © Polizei Düsseldorf

Laut Mitteilung der Beamten waren Zivilfahnder am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr zunächst im Stadtteil Derendorf auf den verdächtigen BMW 530d aufmerksam geworden, der gerade über die Theodor-Heuss-Brücke auf die linke Rheinseite wechselte und hefteten sich an die Fersen des Fahrzeugs. Unterdessen forderten die Zivilbeamten Verstärkung an.

Der BMW parkte schließlich am Kaiser-Wilhelm-Ring/Düsseldorfer Straße, ehe zwei Personen sich in die angrenzenden Wohngebiete begaben und immer wieder in der Dunkelheit verschwanden.

Die Polizei umstellte derweil den kompletten Bereich und beobachtete, wie das Duo zwei Fahrräder in den Kofferraum des Kombis lud und davonbrauste.

Sofort nahmen die Beamten erneut die Verfolgung des BMWs auf, der wieder auf die andere Rheinseite fuhr und über die Elisabethstraße schließlich den Südring ansteuerte. In diesem Moment gaben die Polizeikräfte dem Fahrer Anhaltesignale, doch der bremste den BMW nicht ab, sondern trat das Gaspedal durch!