Polizei wird wegen Person mit Messer gerufen: Doch damit haben die Beamten wohl nicht gerechnet

Lauda-Königshofen - Die Polizei wurde am Donnerstag zu einem Einsatz in Lauda-Königshofen (Main-Tauber-Kreis) gerufen - und war kurz darauf sicherlich überrascht, dass sie vor Ort ein Kind antraf.

Mit sechs Streifenfahrzeugen fuhr die Polizei zum Einsatzort. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Beamten wurden gegen 14 Uhr zu einer Wohnung alarmiert. Vor dieser sei eine Person mit einem Messer zugange und würde versuchen, in ebenjene einzudringen, teilte die Polizei mit.

Sechs Polizeiautos fuhren zum Einsatzort in Lauda.

Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich ein Kind in einem psychischen Ausnahmezustand befand und in der Wohnung der Eltern heftig randalierte.