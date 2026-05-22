Tödlicher Streit in Wohngebiet: Mann stirbt, zwei Personen verletzt

Bamberg - In der Donnerstagnacht ist im Bamberger Stadtgebiet bei einer Auseinandersetzung ein Mann ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt.

Am späten Donnerstagabend gegen 23 Uhr ist im Bamberger Stadtgebiet nach einer Auseinandersetzung ein Mann ums Leben gekommen. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach

Laut Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr in der Hans-Böckler-Straße. Nachbarn hätten die Einsatzkräfte wegen des Lärms alarmiert.

Die Beamten fanden eine schwerverletzte Person vor, die jedoch während der medizinischen Behandlung verstarb.

Wie der Pressedienst "News5" vor Ort in Erfahrung bringen konnte, handelte es sich dabei um einen 46 Jahre alten Mann.

"Es wurden noch zwei verletzte Personen festgestellt. Diese befinden sich gerade in ärztlicher Behandlung", berichtet Tom Nitsche, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Oberfranken.

"Wir haben Tatverdächtige in Polizeigewahrsam, aber weitere Auskünfte können wir hierzu noch nicht machen", fügt der Beamte mit an. Die Polizei zeigt sich noch sehr zurückhaltend mit Informationen zum Geschehen.