Leichen von Mutter und Sohn gefunden: Polizei nennt Todesursache

Oberhausen-Rheinhausen - Nach dem Fund von zwei Leichen in einer Wohnung in Oberhausen-Rheinhausen steht die Todesursache fest: Es handelt sich um einen erweiterten Suizid.

Bei einer Obduktion wurden die Todesursachen von Mutter und Sohn ermittelt. (Symbolbild) © Jason Tschepljakow/dpa

Der 41-Jährige hat seine 61-jährige Mutter mit einem Messer erstochen und sich anschließend das Leben genommen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Karlsruhe nach der Obduktion mit.

Die 61-Jährige ist demnach durch Schnitt- und Stichverletzungen zu Tode gekommen.

Eine Zeugin entdeckte die Leichen am Dienstag in der Wohnung.